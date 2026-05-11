Semana das Artes enche Liceu de criatividade e cor

A Escola Secundária Jaime Moniz viu os seus corredores ganharem mais cor com a Semana das Artes e uma exposição diversificada protagonizada pelos alunos. Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, esteve presente no arranque destas celebrações.

"Como acontece em anos anteriores, nos corredores centrais, respira-se um aroma a criação artística, a lápis e papel que rabiscaram sentimentos, misturaram cores e linguagens que fixaram no papel e ali nasceram quadros de artistas. Compete ao público interpretar. No Largo do Museu da Escola, a competência dos alunos e professores nas artes sobressai, com quadros verdadeiramente criativos e com uma simbiose de cores e mensagens que prende a atenção do visitante", explica nota à imprensa.

Elsa Fernandes reforçou a ideia de que "a escola vai muito para além de um caderno ou manual. É o compromisso de uma formação integral que valoriza a criatividade e a sensibilidade artística dos alunos". Também o vice-presidente da ESJM, Odílio Freitas, salientou que este evento é o paradigma da "valorização das artes como espaço de aprendizagem, dando assim voz aos talentos e ao papel das artes na formação integral dos alunos".

O evento é dinamizado pelo Grupo de Artes, sob o lema 'Arte - Expressão -Vida', num "convite à comunidade educativa a mergulhar num universo onde a criatividade, o pensamento crítico e o sentir mais profundo se entrelaçam.

"Esta semana é fruto do trabalho colectivo de professores, alunos, funcionários e dos parceiros que aceitaram o desafio de dar corpo e voz a esta Semana das Artes", dinamizada pela delegada Susana Freitas." É uma exposição que demonstra que a arte não é um luxo, mas uma necessidade vital, uma forma de nos ligarmos a nós mesmos, aos outros e ao mundo", aponta.

O programa integra o já tradicional Concurso de Ilustração, bem como diversos concursos e actividades artísticas em desenvolvimento ao longo da semana, enriquecidos, nesta edição, por momentos de especial relevância cultural e educativa.

