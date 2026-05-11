CNF alcança 6.º lugar no ranking nacional de juvenis no judo

O Clube Naval do Funchal (CNF) consolidou a sua posição como uma das grandes potências do judo de formação em Portugal, ao alcançar o 6.º lugar no ranking nacional de clubes, no Campeonato Nacional de Juvenis, em Rio Maior

"Este desempenho colectivo de elite foi sustentado por prestações individuais de alto nível, que garantiram ao clube um conjunto de medalhas e classificações de honra", aponta nota enviada à imprensa, pelo clube.

Vasco Carolino sagrou-se Campeão Nacional na categoria de - 55 kg, "após uma prestação irrepreensível". Também as atletas femininas do Clube Naval do Funchal também estiveram em evidência, pois Sofia Antunes alcançou o 2.º lugar na categoria de - 63 kg, sagrando-se vice-campeã nacional, e Lara Medeiros garantiu a medalha de bronze, com o 3.º lugar na categoria de - 48 kg.

A um passo das medalhas ficou Rafael Silva, que terminou na 5.ª posição em - 50 kg, "uma classificação de mérito que reforça a solidez colectiva da equipa".