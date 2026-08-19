Receitas turísticas sobem 4,2% para quase 13.000 ME no 1.º semestre

As receitas turísticas atingiram 12.870 milhões de euros na primeira metade do ano, um aumento de cerca de 4,2% relativamente ao mesmo período de 2025, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados hoje.

Entre janeiro e junho de 2025, os turistas gastaram em Portugal cerca de 12.348 milhões de euros.

Só em junho, as receitas turísticas aproximaram-se dos 2.538 milhões de euros, acima dos 2.472 milhões de euros reportados no mesmo mês de 2025.

Contudo, entre maio e junho deste ano verificou-se um abrandamento na receita turística, que passou de quase 2.740 milhões de euros (o valor mais alto do semestre) para aproximadamente 2.538 milhões de euros.

O valor mais baixo (1.501 milhões de euros), por sua vez, foi registado em fevereiro, durante a época baixa.

Em 2025, O saldo de viagens e turismo cresceu 1,1 mil milhões de euros, atingindo os 22 mil milhões de euros, o valor nominal mais elevado da série, divulgou, em fevereiro, o BdP.

No ano passado, as despesas de turistas estrangeiros em Portugal cresceram 5%, acima das de turistas portugueses em outros países, que aumentaram 4,5%, em termos homólogos.

As receitas turísticas em Portugal atingiram 29.131 milhões de euros, enquanto as despesas dos portugueses no estrangeiro foram de 7.155 milhões de euros, em 2025.

O saldo atingiu, assim, os 22 mil milhões de euros em 2025, um valor recorde na série estatística iniciada em 1948.