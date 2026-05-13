Bina Pereira destaca as vantagens da rede regional de cuidados continuados integrados

Uma resposta "humanizada" e essencial é como Bina Pereira classifica a Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados.

A deputada social-democrata fez uma intervenção em que destacou a importância de uma rede que considera uma "resposta fundamental para centenas de madeirenses".

A rede de cuidados continuados garante acompanhamento especializado na recuperação de doentes "em condições dignas".

Bina Pereira também abordou os cuidados continuados na saúde mental e o trabalho realizado e os resultados positivos obtidos.