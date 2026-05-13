Voto de protesto do JPP pela discriminação dos pescadores da Calheta

Basílio Santos, do JPP, apresentou um voto de protesto pela "discriminação dos pescadores da Calheta", dando como exemplo o acesso ao mar, dificultado pelas medidas adoptadas pela empresa concessionária da Marina da Calheta.

Um voto de protesto que Carlos Teles, do PSD, diz ser "um rol de mentiras", garantindo que os pescadores continuam a desenvolver a sua actividade sem problemas.

CH e PS apoiam o voto de protesto por considerarem que os pescadores são prejudicados em várias situações.

Gonçalo Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, é contra qualquer tipo de discriminação, mas não percebe o voto de protesto, uma vez que não ouviu queixas de pescadores sobre algumas situações referidas. Sobre a marina lembra que não é um local de acesso livre.