Sporting renova com Rui Borges até 30 de Junho de 2028
O Sporting renovou o contrato com Rui Borges até 30 de junho de 2028, prorrogável por mais um ano, anunciou hoje o clube de Alvalade, durante a cerimónia de renovação com o treinador da equipa principal de futebol.
Campeão nacional em 2024/25, Rui Borges conduziu o Sporting esta temporada aos quartos de final da Liga dos Campeões, nos quais foi eliminado pelos ingleses do Arsenal, tendo se apurado ainda para a final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o Torreense, da II Liga.
No campeonato, a equipa 'leonina' ocupa presentemente o terceiro lugar, a dois pontos do segundo classificadco, o Benfica, tendo sido eliminada nas meias-finais da Taça da Liga pelo Vitória de Guimarães, vencedor daquela competição.