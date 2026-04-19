Sporting de Braga consegue empate com Famalicão com golo nos descontos

O Sporting de Braga empatou hoje 2-2 na receção ao Famalicão, na 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo de Ricardo Horta, nos descontos, a impedir a aproximação dos famalicenses.

Poucos dias depois de terem assegurado a presença nas meias-finais da Liga Europa, os bracarenses adiantaram-se no marcador logo aos dois minutos, pelo espanhol Fran Navarro, mas o Famalicão deu a volta ao resultado, com tentos de Gil Dias, aos 40, e Rafa Soares, aos 65.

Já nos descontos, aos 90+9, Ricardo Horta, de penálti, empatou o jogo, com o Sporting de Braga a seguir com 53 pontos, mas menos um jogo disputado, em quarto lugar, que garante uma vaga europeia.

Já o Famalicão é quinto, posição que também pode valer um lugar europeu, com 48 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, sexto.