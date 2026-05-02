Villas-Boas alcança campeonato no segundo ano de presidência

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, conquistou hoje o seu primeiro título da I Liga portuguesa de futebol no cargo, repetindo o feito alcançado como treinador dos 'dragões' em 2010/11.

No segundo ano da atual administração, o emblema 'azul e branco' atingiu o seu declarado principal objetivo, o 31.º campeonato nacional, e pôs termo a um 'jejum' de três temporadas, após realizar o maior investimento de sempre no reforço do plantel e apostar em Francesco Farioli para orientar a equipa.

Trata-se do segundo troféu no futebol sénior masculino para a presidência de Villas-Boas, que, na época de estreia, venceu a Supertaça Cândido de Oliveira.

Na final, disputada em 03 de agosto de 2024, no Estádio Municipal de Aveiro, o FC Porto operou uma reviravolta histórica diante do Sporting, ao recuperar de uma desvantagem de três golos para vencer por 4-3, após prolongamento, na estreia do treinador Vítor Bruno.

Gonçalo Inácio, aos seis minutos, Pedro Gonçalves, aos nove, e Geovany Quenda, aos 24, colocaram os 'leões' em vantagem, mas Galeno, aos 28 e 66, e Nico González, aos 64, empataram, antes de Iván Jaime, aos 101, garantir o triunfo portista.

Ainda antes, na Taça de Portugal que encerrou a época 2023/24, vencida pelo FC Porto também frente ao Sporting, Villas-Boas juntou-se ao seu antecessor Jorge Nuno Pinto da Costa no momento de erguer o troféu.

À data, já tinha tomado posse como presidente do clube, mas ainda não lhe tinha sido atribuída a liderança da SAD, que tem tutela do futebol profissional, pelo que foi a última conquista atribuída aos 42 anos de presidência de Pinto da Costa.

A atual campanha no campeonato, concretizada no título assegurado com duas jornadas por disputar, tem paralelismos à época 2010/2011, com Villas-Boas enquanto técnico, em que os 'dragões' foram também altamente dominadores.

O atual presidente, assumiu o cargo com 32 anos e apenas uma temporada de experiência como treinador principal, ao serviço da Académica, regressando ao clube onde já havia sido observador e orientado as camadas jovens.

Na I Liga de 2010/11, então disputada a 30 jornadas, os portistas somaram 84 pontos (27 vitórias e três empates), com 19 de vantagem sobre o Benfica, e garantiram o título à 25.ª jornada, no Estádio da Luz (2-1).

Além do campeonato, Villas-Boas levou o clube à conquista de um 'triplete' nacional, ao vencer Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira, numa época em que apenas falhou a Taça da Liga, com eliminação logo na fase de grupos.

Porém, a sua única época no comando técnico dos portistas ficou sobretudo marcada pela conquista da Liga Europa, ao bater o Sporting de Braga na final (1-0), em Dublin, na última prova europeia vencida por um clube português.

Na temporada seguinte, já no Chelsea, integrou a campanha que culminou na conquista da Liga dos Campeões, embora tenha sido afastado antes da fase decisiva, sendo substituído pelo italiano Roberto Di Matteo, que conduziu a equipa ao título.

Além de ter também ganho uma Taça de Inglaterra no Chelsea em circunstâncias semelhantes, leva ainda no seu palmarés a Liga, Taça e Supertaça da Rússia, ao serviço do Zenit.