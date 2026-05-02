Adeptos do FC Porto na Madeira festejam conquista do campeonato

Os adeptos do FC Porto na Madeira concentraram-se na Avenida do Mar para celebrar a conquista do campeonato, num ambiente de festa que rapidamente tomou conta da cidade.

O momento é de euforia total, com vários adeptos vestidos a rigor com as cores azul e branca, entoando cânticos e gritando "campeões" em uníssono. Cachecóis e buzinas marcam o ritmo de uma celebração que promete prolongar-se pela noite dentro, reflectindo a paixão e o orgulho portista mesmo longe do 'Dragão'.

O FC Porto sagrou-se, esta noite, campeão nacional depois de ter vencido o Alverca por 1-0, no Estádio do Dragão.