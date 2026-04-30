Festa da Flor tem "retorno fantástico", garante Albuquerque

Já começou a Festa da Flor com a abertura do Mercadinho das Flores e Produtos Regionais, composto por 25 ‘casinhas’. O tema da edição deste ano são os ‘50 anos de Autonomia’, num investimento superior a 1 milhão de euros por parte do Governo Regional, o maior de sempre neste cartaz.

Na abertura oficial do evento, que envolve quatro mil pessoas nas várias iniciativas associadas, e que terá, pela primeira vez e como já anunciado, dois cortejos alegóricos – o primeiro já no domingo –, Miguel Albuquerque deu conta de uma ocupação hoteleira na ordem dos 95% ao longo de todo o mês de Maio e de grande retorno financeiro.

“Tem um retorno fantástico. Se todas as empresas que fazem investimentos tivessem o retorno que nós temos com este investimento – que é um investimento na economia da Madeira, no turismo da Madeira e na prestação de serviços, como o alojamento. Toda a gente ganha com isto”, assumiu, na placa central da Avenida Arriaga.

Miguel Albuquerque que desvalorizou alguns dos reparos ao despesismo relacionado com a Festa da Flor, mais ainda neste formato de dois cortejos, considerando ser já habitual: “Essa é uma crítica recorrente há muitos anos. O que é que podemos fazer? Não podemos fazer nada.”

Em cada um dos cortejos, a ter lugar nos dias 3 e 17 de Maio, vão participar sete grupos, num total de 1.700 pessoas.

Aos jornalistas, o governante falou ainda sobre alguns temas da agenda política, que incluirá já este mês de Maio uma reunião com o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Referiu-se também ao conflito internacional que, de momento, ainda não tem grandes reflexos no turismo para a Região, mas garantiu que o Executivo está atento. “Ainda não tivemos impacto. Esperamos não vir a ter, mas somos uma economia aberta ao mundo, pelo que é natural acompanhar estas situações com alguma preocupação.”

Em termos de obras públicas, onde os efeitos já se fazem sentir, com o encarecimento dos materiais de construção, o presidente do Governo Regional espera que o arranque da 3.ª fase do novo Hospital Central e Universitário da Madeira não venha a sofrer grandes atrasos.

Desde hoje que estão a ser criadas as infraestruturas florais, dando a oportunidade aos visitantes de testemunharem este tipo de trabalho a se desenrolar. Os tapetes florais, num total de 18, vão estar localizados na Placa Central da Avenida Arriaga (em frente à SRTAC e à frente da Loja do Cidadão) e no Largo do Corpo Santo.

Também abriu a 71.ª Exposição da Flor, que ficará patente no Largo da Restauração. Uma iniciativa da responsabilidade da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através da Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Disponível vai estar também o Pavilhão do Bordado Madeira, colocado na Placa Central da Avenida Arriaga, em frente à Sé Catedral.