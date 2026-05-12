O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, apelou esta terça-feira, 12 de Maio, à paz, ao amor e à vivência dos valores cristãos durante a homilia da tradicional Procissão de Velas da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Funchal.

Perante dezenas de fiéis reunidos nas celebrações, D. Nuno Brás alertou para os conflitos e divisões que marcam o mundo actual, afirmando que “o mundo está cheio de guerras” e defendendo que os cristãos devem responder através da fé e da prática do bem.

“Precisamos de lutar com as armas que Deus nos deu, não com as armas que inventamos”, afirmou o prelado madeirense, numa mensagem centrada na paz, no amor ao próximo e na esperança.

Ao longo da homilia, o bispo recordou ainda que a missão dos cristãos passa por construir relações mais humanas e solidárias, quer no seio da família, quer na comunidade, defendendo uma vivência da fé assente no diálogo, na união e no bem comum.

A celebração coincidiu com o aniversário de D. Nuno Brás e integrou a tradicional Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, que voltou a reunir dezenas de fiéis.

Veja alguns dos momentos captados pelo fotógrafo da ASPRESS, Rui Silva.

Ver Galeria

As celebrações tiveram início com a Eucaristia, às 20 horas, seguindo-se, a procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima.

A procissão terá início na Paróquia de Fátima, passando por várias ruas da cidade, entre elas a Rua Coronel Cunha, Rua Nova da Alegria, Rua Conde Carvalhal e Rua da Rochinha, regressando depois à igreja paroquial. O trajecto inclui ainda a passagem pela Rua Cónego Jardim, Rua Mãe dos Homens e pela Rotunda dos Salesianos, terminando no recinto dos Salesianos.