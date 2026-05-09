Pelo menos cinco mortos devido a ataque russo

As autoridades regionais e a Força Aérea ucraniana disseram hoje que a Rússia atacou na noite de sexta-feira o território ucraniano com um míssil balístico Iskander-M e 43 aparelhos não tripulados, causando pelo menos cinco mortos.

As referidas autoridades não precisaram se houve ataques após a meia-noite, quando entrou em vigor a trégua de três dias entre a Rússia e a Ucrânia, que durará até segunda-feira, 11 de maio.

O comunicado da Força Aérea precisa que as forças russas lançaram a partir das 18:00 de sexta-feira um míssil balístico Iskander-M da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e 43 aparelhos não tripulados de ataque Shahed, Gerbera, Italmas e drones réplica Parodia das direções russas de Kursk, Oriol, Primorsko-Ajtarsk e Mílerovo.

As forças de defesa ucranianas conseguiram derrubar ou neutralizar 34 drones no sul, no norte e no leste do país, acrescenta o comunicado, publicado no Telegram.

O relatório informa sobre impactos de mísseis e de nove drones em seis localizações, bem como a queda de fragmentos de veículos aéreos não tripulados noutras duas.