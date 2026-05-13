Presidente confirma renúncia e admite “mais folga política” no executivo

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente confirmou há instantes que a renúncia ao mandato de Helena Freitas, uma das vereadoras do executivo, foi formalizada esta tarde, admitindo que a saída acaba por trazer “mais facilidade” ao funcionamento da governação municipal depois da retirada dos pelouros.

Em declarações ao DIÁRIO, o autarca explicou que o município irá agora reunir para decidir quem ocupará o lugar deixado vago, embora tenha admitido que a substituição poderá recair sobre Cátia Capantes, elemento seguinte da lista.

“Em princípio deve ser a Cátia Capantes, que é a seguinte da lista. Mas ainda não posso confirmar porque vamos reunir e não sei se ela vai aceitar. Temos mais sete elementos disponíveis na nossa lista”, afirmou.

A renúncia surge depois de um período em que a vereadora permanecia em funções sem pelouros atribuídos, situação que vinha sendo acompanhada politicamente no concelho.

Questionado sobre se fica satisfeito com esta saída, o presidente respondeu afirmativamente, considerando que o executivo já estava preparado para este cenário.

“Nós já contávamos com isto. Temos uma excelente equipa, um excelente gabinete e colaboradores excelentes. Estávamos a trabalhar, mas torna-se mais fácil e abre caminho para uma governação com mais facilidade”, declarou.

Perante a insistência sobre se a saída representa maior estabilidade política para o executivo, o autarca reconheceu existir agora “mais folga política”.

Ainda assim, procurou deixar uma palavra de reconhecimento à vereadora cessante, evitando aprofundar divergências internas.

“Só tenho de agradecer à vereadora pela contribuição que deu e pelo trabalho que fez. Acho que foi a acção certa. Foi uma atitude digna para deixar a governação seguir o seu caminho normal”, referiu.

Confrontado com a possibilidade de Fábio Costa seguir o mesmo caminho e também abandonar funções, o presidente recusou comentar cenários futuros, preferindo não alimentar especulações.

A renúncia representa mais um episódio de reorganização interna no executivo municipal de São Vicente, numa fase marcada por mudanças na distribuição de responsabilidades políticas dentro da autarquia.