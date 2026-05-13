FIFA promete controlo antidoping sem precedentes antes e durante o Mundial

A FIFA anunciou hoje que o Mundial2026 vai ter um dos programas antidoping mais abrangentes da história do futebol, em articulação com as agências antidoping de Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo a FIFA, as organizações nacionais antidopagem dos três países anfitriões --- Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA), a Sport Integrity Canadá e o Comité Nacional Antidopagem do México (MexNado) --- vão realizar controlos fora de competição nas semanas anteriores ao torneio, sob autoridade e direção da entidade máxima do futebol mundial.

Durante a competição, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, as três organizações vão disponibilizarão agentes de controlo para apoiar a FIFA nas ações fora de competição e nos dias de jogos em todos os estádios das cidades anfitriãs.

Durante o torneio, agentes destas organizações nacionais vão auxiliar os peritos da FIFA, assegurando uma amostragem "homogénea e de alta qualidade", em conformidade com o Regulamento Antidopagem da FIFA, o Código Mundial Antidopagem e as normas internacionais aplicáveis.

"Grandes eventos internacionais exigem parcerias sólidas. O nosso trabalho conjunto com a USADA, a Sport Integrity Canadá e o MexNado redobrará esforços na luta contra o doping em todo o mundo e fortalecerá o compromisso da FIFA com uma competição justa e limpa"", afirmou Emilio García Silvero, diretor de Serviços Jurídicos e Conformidade da FIFA.

Já Juan Manuel Herrera, da MexNado, considerou que apoiar a luta antidopagem da FIFA no país acarreta "uma responsabilidade muito especial" para proteger a integridade da competição.

Também Travis T. Tygart, diretor-geral da USADA, destacou que este tipo de aliança internacional é "essencial para garantir que jogadores honestos desfrutem de igualdade de condições", enquanto o responsável da agência canadiana, Jeremy Luke, sublinhou a necessidade de "esforços coordenados" para proteger a integridade do desporto.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.