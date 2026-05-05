Dia da Europa assinalado pelo Europe Direct Madeira

Integrada nas comemorações do Dia da Europa, que se assinala a 9 de Maio, o Europe Direct Madeira promove uma conferência sobre 'Segurança e defesa do espaço marítimo da RAM', no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, na próxima sexta-feira, dia 8 de Maio.

O evento tem como principal objectivo reforçar os valores que unem os cidadãos europeus, destacando o papel do mar, especialmente tendo em conta a posição atlântica da Madeira e a dimensão da sua Zona Económica Exclusiva.

A sessão de abertura está marcada para as 10 horas e contará com intervenções de Patrícia Serrão, gestora do Europe Direct Madeira, e de Dany Freitas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Segue-se uma mesa redonda subordinada ao tema do debate, moderada por Joaquim Pinheiro, director da pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade da Madeira. O painel de oradores inclui Alessandro Palmero, ex-embaixador da União Europeia; o Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, responsável por diversas funções na área marítima na Região; e Sérgio Gonçalves, deputado ao Parlamento Europeu.

O encerramento ficará a cargo do director regional do Ambiente e Mar, Manuel Ara de Oliveira. A participação é gratuita, mediante inscrição através do site oficial do Europe Direct Madeira.