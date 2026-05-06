SANAS Madeira regista sete missões de busca e salvamento desde o início do ano

As equipas de salvamento marítimo do Sanas Madeira realizaram, durante o mês de Abril, uma missão de busca e salvamento, que resultou no auxílio a uma pessoa, num total de 1,72 horas de operação e 11 milhas náuticas navegadas.

No mesmo período, foram efectuadas 10 rondas e patrulhamentos costeiros preventivos, com o empenhamento de 10 veículos e 21 operacionais. As acções totalizaram 11,43 horas de missão e 248 quilómetros percorridos.

No mês passado foi ainda registado um pedido de apoio para segurança e socorro, tendo sido garantida assistência a sete desportistas.

Desde o início de 2026, os números acumulados das missões de busca e salvamento apontam para sete activações, com quatro pessoas auxiliadas e uma vítima mortal registada. No total, as operações somam 11,6 horas e 63,1 milhas náuticas navegadas.