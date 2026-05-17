Cebola regista uma ligeira recuperação

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente na tradicional Festa da Cebola que resulta de uma iniciativa da Junta de Freguesia e da Casa do Povo local.

Segundo o governante, a cebola registou este ano uma ligeira recuperação depois da praga que tem assolado esta cultura.

“Visitamos e falamos com vários produtores que confirmam uma ligeira recuperação. Uma situação que acontece devido a resiliência dos agricultores, mas também ao trabalho da direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que tem feito um acompanhamento técnico de proximidade e desenvolvimento experiências para melhor ultrapassar este problema”, referiu o governante após ter assistido o tradicional cortejo e visitado as barracas presentes neste evento.

Na ocasião Nuno Maciel ainda entregou prémios para o melhor produtor de cebola em modo de produção biológico e de Denominação de Origem Protegida (DOP).

Segundo nota à imprensa, este ano os prémios traduziram-se em pulverizadores que vão ajudar o agricultor no seu dia-a-dia. Uma situação que só é possível à luz do novo regulamento de apoio financeiro às Casas do Povo, passando a ser obrigatória a aplicação de 20% do montante aprovado em ações de fomento direto da atividade agrícola.

“Com o novo regulamento, além dos prémios hoje distribuídos, foram já entregues fertilizantes e raticida a 142 produtores regionais que têm aqui em exposição os seus produtos”, frisou o responsável adiantando que a secretária regional moveu esforços para que as instituições recebessem as verbas para os eventos antes destes acontecerem.

Num claro apoio à produção o secretário regional ainda lembrou que o governo regional prevê apoiar significativamente a 'Cebola da Madeira DOP' já este ano, através de uma majoração na ordem dos 44% face à cebola comum. Uma medida que se enquadra na política de valorização das produções regionais certificadas e de fortalecimento do setor agrícola.

Através do POSEI esta produção terá um apoio de 167,04 euros à tonelada, podendo atingir os 200,45 euros em modo biológico. Já a cebola comum contará com um apoio de 116 euros.

Este ano há um aumento na ordem dos 36% de produtores certificados com DOP.

Importa ainda realçar que a direcção regional, solicitou ao banco de sementes da Universidade da Madeira – Isolexis, sementes das seis variedades regionais para proceder à propagação desta cultura e entregar aos produtores. Assim será possível garantir a genética da cebola da Madeira e fazer com que os produtores possam se candidatar à certificação DOP, ou seja garantir a origem dos produtos, defender os produtos locais, contribuir para uma escolha mais sustentável e estimular a economia local.

A terminar Nuno Maciel sublinhou ainda que o executivo continuará a apostar na valorização das produções tradicionais e certificadas da Região.

Só na freguesia do Caniço, através do PRODERAM, foram aprovados 53 projetos correspondendo a cerca de 11 milhões de euros de investimento apoiado.