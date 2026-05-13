'Metasymbiosis — Prompt This!' abre amanhã na Galeria Casa das MUDAS

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, abre as portas da sua Galeria Casa das MUDAS para a inauguração de 'Metasymbiosis — Prompt This!' esta quinta-feira, 14 de Maio, pelas 12 horas.

Trata-se da primeira exposição individual do artista madeirense Paulo Freitas, cuja inauguração será brindada com a presença do secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Com curadoria de Márcia de Sousa, directora do MUDAS.Museu, o projecto apresenta-se como um ensaio conceptual de cariz empírico, crítico e provocador que explora as fronteiras cada vez mais ténues entre a criatividade humana e a Inteligência Artificial generativa e propõe uma reflexão profunda sobre a transformação ontológica da imagem e a redefinição do conceito de autoria numa época dominada por modelos de linguagem de grande escala.

O projecto de Paulo Freitas, artista natural do Funchal e actualmente radicado nos Açores, investiga uma crise sem precedentes na cultura visual contemporânea. Através de um formato de instalação, 'Metasymbiosis' interroga o que resta do acto criativo quando a simulação se torna total, habitando criticamente o espaço entre o real e o simulacro, entre a velocidade do algoritmo e a resistência física da matéria.

A mostra ficará patente no MUDAS até Julho de 2026.