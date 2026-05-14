Norberto Silva poderá ser o próximo rosto do Chega na vereação de São Vicente

Norberto Silva é o nome que se segue na lista do Chega à Câmara Municipal de São Vicente e poderá vir a assumir funções na vereação na sequência da renúncia apresentada por Fábio Costa, embora ainda permaneçam várias incógnitas quanto ao modelo de participação que poderá adoptar no executivo.

Reformado da banca, após largos anos de ligação à Caixa Geral de Depósitos, Norberto Silva é descrito por elementos próximos do partido como uma figura discreta, mas com forte implantação local, mantendo uma relação de proximidade com muitos vicentinos, sobretudo junto da população mais idosa do concelho.

A eventual entrada na Câmara abre, contudo, diferentes cenários políticos e operacionais. Uma das questões que permanece em aberto prende-se precisamente com a possibilidade de assumir funções executivas a tempo inteiro ou limitar a sua participação às reuniões de vereação, hipótese que, nos bastidores, é considerada plausível tendo em conta o perfil pessoal e profissional do próprio.

Para já, não existe qualquer confirmação oficial sobre a forma como poderá ocorrer essa substituição, nem sequer se a entrada será imediata. Certo é que Norberto Silva é o homem que se segue na lista do Chega em São Vicente.

A indefinição em torno da composição futura do executivo acaba também por alimentar alguma expectativa sobre os próximos passos do Chega no concelho, numa altura em que o ambiente político em São Vicente começa a ficar mais desanuviado .