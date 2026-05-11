Documento estabelece as bases para criar 'hub' tecnológico marítimo-portuário

O Relatório Final do processo de definição estratégica do futuro Hub Tecnológico Marítimo-Portuário foi entregue ao secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, pela directora regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade, Andreia Collard, coordenadora do Grupo de Trabalho criado para desenvolver a iniciativa. O documento estabelece as bases para a afirmação da Madeira como plataforma atlântica de inovação marítimo-portuária, "articulando tecnologia, sustentabilidade, economia azul e segurança marítima numa estratégia integrada de desenvolvimento regional".

Este relatório é o resultado de três meses de trabalho do grupo criado pelo Despacho n.º 69/2026, de 9 de fevereiro, que reuniu representantes de entidades públicas, académicas, científicas, empresariais, portuárias, militares e de segurança, "num processo participado que integrou duas reuniões plenárias, contributos técnicos especializados e uma conferência pública realizada a 31 de Março, na Gare Marítima do Porto do Funchal, que contou com a presença do Almirante Henrique Gouveia e Melo".

"O Relatório agora entregue responde aos seis objectivos definidos no despacho de criação do Grupo de Trabalho, apresentando um modelo de governação para o HUB, identificando infraestruturas e competências estratégicas a mobilizar, setores económicos prioritários, critérios de selecção de projectos-piloto, oportunidades de financiamento europeu e parcerias nacionais e internacionais consideradas estruturantes para o desenvolvimento da iniciativa", explica uma nota enviada à imprensa.

Segundo indica, esta proposta define o futuro HUB como um "eco-sistema colaborativo de inovação marítimo-portuária, organizado em cinco eixos estratégicos: descarbonização e transição energética portuária; digitalização e smart ports; oceano e testbed tecnológico; formação e economia azul; e vigilância, segurança marítima e tecnologias de duplo uso.

Andreia Collard sublinhou que o trabalho desenvolvido “permitiu consolidar uma visão estratégica amplamente participada e alinhada com os desafios internacionais da transição digital, energética e tecnológica aplicada ao mar”, destacando a capacidade da Madeira para se posicionar como território de experimentação, demonstração e desenvolvimento de soluções exportáveis ligadas ao setor marítimo-portuário.

A directora regional destacou igualmente a forte mobilização institucional e técnica em torno do projecto, considerando que o processo revelou “uma convergência regional inédita em torno da valorização do mar como ativo económico, científico e tecnológico”.

Por sua vez, José Manuel Rodrigues considerou que a conclusão deste relatório representa “um passo decisivo” para a consolidação de uma nova agenda económica para a Região, baseada na inovação, na atração de investimento qualificado e no desenvolvimento de setores emergentes ligados à economia azul e à tecnologia aplicada ao Atlântico.

Com a entrega formal do Relatório Final, o Grupo de Trabalho conclui o mandato que lhe foi atribuído pelo Governo Regional, ficando agora aberta a fase de validação política e definição do modelo de implementação do futuro Hub Tecnológico Marítimo-Portuário da Região Autónoma da Madeira.