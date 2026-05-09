EncanTunas celebra música académica feminina no Centro de Congressos

O ponto alto do EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira acontece, esta noite, com o espectáculo principal desta XII edição, pelas 20h30, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira.

A concurso estarão quatro tunas femininas académicas: a Cantuna – Tuna Feminina da Escola Superior de Educação do Porto, a TFIST – Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico, a TFAAUAv – Tuna Feminina da Associação Académica da Universidade de Aveiro e a EncantaTuna – Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira Interior. Como tuna convidada participa a TUMa – Tuna Universitária da Madeira.

Os bilhetes para o espectáculo custam 10 euros para adultos e 7 euros para estudantes e crianças a partir dos 7 anos. Podem ser adquiridos na Sapataria Porto, Farmácia Luso-Britânica, Gaudeamus ou junto dos elementos da Tuna D’Elas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Jornadas Parlamentares subordinadas ao tema 'Pensar o território: Golfe e Sustentabilidade', promovidas pelo JPP, no espaço IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

- 11h00 - Inauguração da exposição 'A Madeira e a União Europeia', promovida pelo deputado Sérgio Gonçalves, no âmbito do Dia da Europa, no Gabinete Europa, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico.

- 11h30 - O MadeiraShopping vai ser palco da repetição das actuações do Festival da Canção Infantil 2026

- 14h30 - F. Franco - GDRAR, do play-off da I Divisão Nacional de basquetebol feminino, no Pavilhão da Francisco Franco

- 15h30 - Penafiel - Marítimo, da II Liga, no Estádio Municipal 25 de Abril

- 17h30 - CS Madeira - Colégio de Gaia, da I Divisão Nacional de andebol feminino, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

- 19h30 - Espectáculo visual ‘Madeira Gym Flower Fest’, protagonizado pelos atletas da Associação de Ginástica da Madeira, no Heliporto do Cais 8.

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial das Aves Migratórias e Dia da Europa

- Este é o centésimo trigésimo dia do ano. Faltam 236 dias para o final de 2026.

EFEMÉRIDES:

1386 - É assinado um Tratado de Paz e Aliança entre D. João I e Ricardo II de Inglaterra (denominado "Primeiro Tratado de Windsor") que abrange cláusulas militares, políticas e comerciais.

1502 - O navegador Cristóvão Colombo larga do porto de Cádis, em Espanha, na quarta e última viagem ao Novo Mundo.

1707 -- Morre, com 70 anos, Dietrich Buxtehude, organista e compositor alemão de origem dinamarquesa, "kantor", de Lubeck, admirado por Johann Sebastian Bach.

1736 -- Morre, com 77 anos, o diplomata e estadista Diogo de Mendonça Corte-Real, secretário de Estado de D. João V, negociador do Tratado de Utreque e cofundador da Academia Real de História.

1858 -- Nasce Ricardo de Almeida Jorge, médico, escritor, investigador, em 1903, é incumbido de organizar e dirigir o Instituto Central de Higiene, que passaria a ter o seu nome a partir de 1929. É escolhido para representar Portugal no Comité de Higiene da Sociedade das Nações.

1918 - Sidónio Pais toma posse como Presidente da República Portuguesa e é aclamado na varanda dos Paços do Concelho, em Lisboa.

1945 -- Manifestação, em Lisboa, pela vitória aliada na II Guerra Mundial. Concentração no Largo do Rato com percurso pelas embaixadas dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França.

- II Guerra Mundial. O criminoso nazi Hermann Goering é capturado pelo 7.º Exército dos Estados Unidos.

1950 - Robert Schuman, ministro das Relações Exteriores francês, propõe a criação de uma Alta Autoridade Comum, para regular a indústria do carvão e do aço na Alemanha Ocidental e em França. É o primeiro passo político para a Comunidade Económica Europeia.

1967 - O vice-presidente indiano Zakir Husain, candidato do Partido do Congresso, é eleito Presidente, sendo o primeiro muçulmano como Chefe de Estado da Índia.

1969 - 200 Santos são retirados do calendário litúrgico oficial da Igreja Católica. A medida insere-se no conjunto de reformas do Concílio Vaticano II.

1978 -- Morre, com 61 anos, o primeiro-ministro italiano Aldo Moro, raptado 54 dias antes pelas Brigadas Vermelhas, é encontrado morto num automóvel no centro de Roma.

1983 - O Presidente da República Ramalho Eanes inaugura o Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial.

1988 - Sai o número zero do jornal semanário "O Independente".

1992 - É constituída a Plataforma de Esquerda, associação política de natureza não partidária.

1994 - A Suécia e a Finlândia aderem à Parceria para a Paz, programa de cooperação militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1995 -- Morre, com 49 anos, Agostinho Roseta, dirigente sindical da União Geral de Trabalhadores (UGT).

1999 - Portugal concede asilo político ao ex-Presidente da Guiné-Bissau 'Nino' Vieira.

2000 - Um corte total de eletricidade afeta as regiões de Lisboa, Margem Sul do Tejo, Alentejo e Algarve.

2003 - A C&J Clark fecha as portas da fábrica em Castelo de Paiva. Os últimos 51 trabalhadores deixam a empresa de calçado.

- O escritor, ensaísta, crítico e filósofo Eduardo Lourenço é distinguido com o Prémio da Latinidade, da União Latina, devido à "divulgação e difusão da identidade cultural portuguesa no Mundo" que tem levado a cabo com a sua obra.

2004 -- Morre, com 52 anos, num atentado bombista na Tchechénia o Presidente do país Akhmad Kadyrov.

2005 - "Libro delle Cadute", de Casimiro de Brito, recebe o Prémio de Poesia Aleramo - Mário Luzi para a melhor obra estrangeira editada em Itália em 2004.

2006 - O Tribunal Constitucional multa, pela primeira vez, dirigentes partidários, do PS e do PSD, por irregularidades nas contas anuais dos partidos referentes ao ano de 2001.

- Operação da polícia espanhola contra rede de corrupção estimada em 2.500 milhões de euros que envolve a Fundação Afinsa e o Fórum Filatélico, detém dois portugueses Albertino de Figueiredo fundador e presidente honorário do grupo e da Fundação Afinsa e o seu filho, Carlos de Figueiredo Escriba, quadro dirigente da empresa.

2007 - José Ramos Horta é eleito Presidente de Timor-Leste, com 69,18 por centos dos votos, contra 30,82 por cento de Francisco Guterres "Lu Olo", na segunda volta das presidenciais.

- O Papa Bento XVI chega a São Paulo, Brasil, para a primeira visita pastoral a um país da América Latina.

- Morre, com 72 anos, Herval Rossano, realizador brasileiro, entre os seus trabalhos está a telenovela "Escrava Isaura".

2008 - O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anuncia a suspensão dos seus voos para a Birmânia (Myanmar) devido a restrições "inaceitáveis", impostas pelos militares no poder, após o ciclone Nargis. As Nações Unidas consideram "sem precedentes", na história dos trabalhos humanitários, a recusa da Junta Militar da Birmânia em conceder vistos de entrada a peritos de salvamento.

- O FC Porto é punido com a perda de seis pontos e o seu presidente, Pinto da Costa, suspenso por dois anos, enquanto o Boavista FC é condenado à descida de divisão, perda de seis pontos e várias multas, entre as quais uma de 180.000 euros, no âmbito do processo Apito Final, sobre corrupção no futebol.

2009 - Jacob Zuma, de 67 anos, presta juramento como quarto Chefe de Estado da África do Sul no pós-apartheid.

- A República do Kosovo é admitida oficialmente como o 186.º membro do Fundo Monetário Internacional (FMI).

2010 -- O Conselho Europeu cria um mecanismo europeu de estabilização financeira.

2012 -- Morre, com 84 anos, Vidal Sassoon, famoso cabeleireiro britânico.

2013 - O Conselho de Ministros aprova o regime de IVA de Caixa, diploma que vai abranger "85% das empresas portuguesas", entra em vigor a 01 de outubro.

2014 - A agência de notação financeira Moody's anuncia ter subido a perspetiva de classificação da dívida soberana portuguesa em um nível, de "Ba2" para "Ba3". A Standard & Poor's passa a perspetiva da classificação da dívida portuguesa de "negativa" para "estável", explicando a decisão com o facto de a economia de Portugal ter ultrapassado as expectativas.

2016 - O Tribunal Arbitral do Desporto reduz para quatro anos a suspensão aplicada ao francês Michel Platini, que vai demitir-se da presidência da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA).

-- Morre, com 74 anos, João Palma, músico brasileiro, considerado um dos fundadores da Bossa Nova.

2017 - A assembleia-geral da Associação Mutualista Montepio aprova, por larga maioria, os novos estatutos da Caixa Económica Montepio Geral, o que permite avançar para a sua transformação em Sociedade Anónima.

- Morre, com 83 anos, Armando Baptista-Bastos, jornalista, cronista e escritor.

2018 - O Tribunal Constitucional espanhol suspende a lei aprovada pelo parlamento da Catalunha que permitia a investidura à distância de Carles Puigdemont como presidente do governo regional catalão.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o decreto que permite a mudança da menção do sexo no registo civil a partir dos 16 anos, e solicita ao parlamento "que pondere a inclusão de relatório médico prévio à decisão sobre a identidade de género antes dos 18 anos de idade".

- A aliança opositora Pacto pela Esperança, coligação liderada pelo ex-chefe do Governo Mahathir bin Mohamad, de 92 anos, vence as eleições na Malásia, com maioria parlamentar, e coloca um fim a 60 anos da Frente Nacional no poder.

2019 - Os líderes da União Europeia a 27 adotam, na Roménia, a "Declaração de Sibiu" sobre o futuro da Europa, na qual assumem 10 compromissos, garantindo que permanecerão "unidos, para o melhor e para o pior".

- Na Argélia, Louisa Hanoune, secretária-geral do Partido dos Trabalhadores, deputada desde 1997 e candidata presidencial em três escrutínios, é colocada em prisão preventiva após ser indiciada por "conspiração" contra as Forças Armadas e o Estado.

2020 -- Morre, com 87 anos, Little Richard, Richard Wayne Penniman, cantor e pianista norte-americano, eleito pela revista Rolling Stone como o 8.º maior artista de todos os tempos.

2021 - O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão nacional de basquetebol feminino, ao vencer a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de 2020/2021, em Vila Franca do Campo, nos Açores.

- Morre, com 94 anos, José Manuel Caballero, escritor e poeta espanhol, Prémio Cervantes de 2012.

2022 -- Morre, com 67 anos, José Emílio Campos Coroa, médico, antigo presidente da Académica, entre 1995 e 2002.

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anuncia que o Conselho de Ministros aprovou a gratuitidade dos medicamentos sujeitos a prescrição médica aos cerca de 145 mil beneficiários do Complemento Solidário para Idosos.

- O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demite o chefe do Departamento de Proteção do Estado, Serhi Rudi, a que pertenciam dois coronéis detidos por alegado envolvimento numa conspiração russa para assassiná-lo.

2025 - Portugal ratifica o acordo sobre a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica marinha das áreas além da jurisdição nacional, conhecido como Tratado do Alto Mar, adotado, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em Nova Iorque, a 19 de junho de 2023.

PENSAMENTO DO DIA: