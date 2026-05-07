Caso dos polícias agressores continua nas primeiras páginas

Bom dia. Este é o tema do momento e pelo menos 3 jornais fazem do caso dos polícias agressores a notícia principal das suas primeiras páginas desta quinta-feira, 7 de Maio de 2026.

Na revista Visão:

- "I República. O caos que abriu caminho à ditadura. Os 15 anos e sete meses em que Portugal teve 45 governos e oito presidentes. O que podemos aprender um século depois?"

- "Cuba. Entre a crise do regime e a ameaça de Trump"

- "Ciência. Astrónomos portugueses à procura de novos mundos"

- "Francesco Farioli. Os segredos do campeão filósofo"

No Correio da Manhã:

- "Irmão do cantor Nininho na rede dos PSP agressores. Integra piquete da 1.ª divisão de Lisboa"

- "Número de contribuintes que declaram mais de 250 mil euros por ano aumenta 25%"

- "Vírus lança pânico em cruzeiro. Provável contágio entre humanos"

- "Crédito. Empréstimos às famílias batem recorde"

- "Friburgo - Sp. Braga. Guerreiros prontos para lutar pela final"

- "Benfica. Mourinho impõe 10 condições ao Real Madrid"

- "Vaticano publica testemunhos de homossexuais"

- "Seixal. Vitrina de café explode e causa seis feridos"

- "Justiça. Caiu 'acordo' com ladrão de Tancos"

- "Médio Oriente. EUA e Irão a um passo da paz"

- "Bonnie Tyler internada no Algarve"

No Público:

- "Em quatro anos foram afastados 129 agentes e militares da PSP e GNR"

- "Leis laborais. Patrões fazem concessões, UGT responde hoje se há acordo"

- "Mariano Rajoy: 'Espanha deve estar onde sempre esteve: com as democracias'"

- "Especial Executivos. A inteligência artificial na formação de gestores"

- "Presidência. Esquerda desiludida com Seguro na Lei da Nacionalidade"

- "Liga dos Campeões. PSG junta-se ao Arsenal em final inédita da Champions"

- "Lisboa. Tribunais validam detenções no aeroporto"

No Jornal de Notícias:

- "Chefes da PSP suspeitos de participar em agressões a imigrantes"

- "Prego a fundo. Rali de Portugal arranca hoje. Chuva ameaça baralhar as contas. Sébastien Ogier busca oitavo triunfo"

- "Jovens não trocam interior pela cidade. Relatório europeu contraria ideia de abandono. Maria Seixas encontrou paz em Bragança"

- "Liga Europa. 'A equipa do Braga vai dar tudo. Temos de responder a alto nível'. Carlos Vicens pede capacidade de sofrimento contra os alemães rumo à final de Istambul"

- "Trabalho. Cedências de última hora dos patrões no dia decisivo para o código laboral"

- "Alto Minho. Rede viária ligará a Braga, Vila Verde, Esposende e Barcelos"

- "Poder Local. Governo quer usar cooperativas na crise da habitação"

- "União Europeia. Uma em cada quatro crianças está em risco de pobreza"

No Diário de Notícias:

- "Novo decreto-lei restringe tarefeiros às urgências e define incompatibilidades"

- "Habitação. Estrangeiros compraram 1392 casas em Lisboa no ano passado. Menos só em 2017"

- "Inquéritos INEM. Ministério Público arquivou todos os casos de mortes suspeitas por falta de socorro"

- "Lei Laboral. PS passa bola ao Governo e Chega quer retirar esperança de vida do cálculo da idade de reforma"

- "Tribunal. Esquadra do Rato. Chefias são novo foco das investigações"

- "Reino Unido. Irá Keir Starmer conseguir resistir ao desaire eleitoral dos trabalhistas?"

- "Decisão. Governo aprova regime para bolsas de nicotina e proíbe venda a menores"

- "Divergência. Saída de militares norte-americanos da Alemanha é o menor dos problemas para a Defesa europeia"

- "Hantavírus. 'Se fosse em Portugal, Madeira e Açores tinham condições para navio atracar'"

- "Thriller. Aventuras no pequeno ecrã da Netflix"

- "Roménia. Sons do rock'n'roll na rádio romena"

- "Canadá. Histórias iranianas em tom canadiano"

- "Liga Europa. Sporting de Braga joga na Alemanha com o Friburgo o acesso à história europeia"

No Negócios:

- "Chineses recuperam em 2027 todo o investimento na EDP"

- "Miguel Stilwell, CEO da EDP: Um imposto sobre lucros extraordinários 'para o nosso setor não faz sentido'"

- "Estrangeiros levam mais de mil milhões em dividendos de Lisboa"

- "Onde chegou até agora a polémica reforma laboral?"

- "BCP tem 'capacidade para atrair investidores' se a Fosun sair"

- "Petróleo afunda com fim da guerra à vista"

- "Conflito prolongado pode travar PIB nos 1,7%"

NO O Jornal Económico:

- "CIP aceita ceder, UGT quer tudo por escrito"

- "BCP contraria tendência com lucros a subir 25%"

- "EDP espera estar livre da taxa extraordinária"

- "Trimestre. Resultado líquido da EDP cai 9%, o da EDPR sobe 36%"

- "'Com a TAP, vamos estar numa posição ideal na América do Sul'. Reprivatização. A Lufthansa reagiu à concorrência da Air France/KLM. Presidente executivo da companhia alemã diz que interesse é sólido"

- "Tribunal de Contas Europeu diz que bazuca é opaca"

- "Jerónimo Martins sobe nas vendas mas lucros caem"

- "EUA lideram subida de preços nos combustíveis"

- "Cerâmica nacional pede regras iguais a Espanha e Itália"

- "Formação de líderes na UMinho chefiada por Caldeira Cabral"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Meia-final (2.ª mão). Friburgo-Braga. Istambul fica a 90 minutos"

- "Carlos Vicens: 'A equipa vai fazer um grande jogo'"

- "Ricardo Horta em dúvida até à última hora"

- "FC Porto. 'É difícil segurar Kiwior'. Aloísio aprova contratação do polaco após o empréstimo de uma época"

- "Pablo Rosario operado a mão mas disponível para o Aves SAD"

- "Benfica. Rui Costa confia em Mourinho. Presidente acredita na permanência do técnico"

- "Prestianni pode cumprir castigo durante o Mundial"

- "Sporting. Fiorentina de olho em Geny Catamo. Nápoles e Atalanta também o seguem"

- "Altimira vai depender do Bétis na Champions"

- "V. Guimarães. Vieira de Castro vai às urnas. 'Avançamos com equipa forte e preparada", explica o candidato"

- "Liga dos Campeões. Bayern 1-1 PSG. Portugueses de França repetem final"

- "Voleibol. Sporting 3-0 Benfica. Leão rima com campeão"

No A Bola:

- "Dérbi em Veneza. Sporting já falou com Doumbia, Benfica está na corrida. Médio italiano de 22 anos cobiçado pelos rivais de Lisboa. Negócio parte dos Euro15 M e Champions pode ser determinante"

- "Espanhóis insistem em Mourinho perto do Real Madrid"

- "Renovação de Daniel Bragança não está fácil"

- "Chegou a hora dos guerreiros. Friburgo-SC Braga"

- "Carlos Vicens: 'Só sabemos jogar para ganhar'"

- "Liga dos Campeões. Bayern 1-1 PSG. Portugueses em busca do 'bi'"

- "Voleibol. Sporting 3-0 Benfica. Sporting bicampeão"

- "Andebol. Liga dos Campeões. Aalborg 37-36 Sporting. O sonho ali tão perto"

- "FC Porto. Pablo Rosario fez dois jogos com a mão partida"

E no Record:

- "Benfica. Alvo. Felipe Augusto na lista para renovar o ataque"

- "Brasileiro de 22 anos do Trabzonspor. Investimento pode ir de 15 a 20 MEuro"

- "Encarnados admitem negociar Pavlidis e Ivanovic"

- "A nível salarial. Zalazar faz exigências"

- "Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Dragões e águias nas 'meias'"

- "Sporting. À caça de Yeremay. SAD volta a lançar garras ao extremo"

- "Hjulmand já pisa o relvado"

- "Friburgo - Sp. Braga. À procura da história"

- "Vicens. 'Só os focamos em ganhar'"

- "Voleibol. Sporting 3-0 Benfica. Bileão. Rival arrasado e título renovado"

- "Champions de andebol. Aalborg 37-36 Sporting. Adeus ao sonho"

- "Bayern 1-1 PSG. Armada lusa regressa à final"

- "FC Porto. Diogo Costa quer limpar recorde. Jogos na época sem sofrer"