Receitas do IVA disparam

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 8 de Maio, dá conta que o imposto atingiu o segundo valor mais elevado de sempre em 2025 e representa já 45,4% do bolo fiscal da Região, que arrecadou mais 426 milhões de euros do que há uma década.

Sector tecnológico pede maior participação feminina

Fique a saber que na conferência ‘Women in Tech’, promovida pelo DIÁRIO, defendeu-se maior participação das mulheres na tecnologia e na tomada de decisão, sublinhando que a inovação não é neutra e que as desigualdades continuam a marcar o sector.

Subida com travão

Em entrevista ao DIÁRIO, Carlos André Gomes promete um Marítimo competitivo na I Liga, mas sem excessos financeiros. Deixa recandidatura em aberto.

Ribeira Brava recebe mega festa infantil

Descubra que a Banda do Panda regressa ao concelho para celebrar o Dia da Criança com Patrulha Pata, Baby Shark e animação para toda a família.

Trama judicial leva a reforço externo

Saiba ainda que a anulação de três julgamentos consecutivos de alegado desvio milionário obriga Comarca da Madeira a procurar juízes fora da Região.

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