Jorge Santos anuncia 5 milhões em obras e ‘cobra’ promessas do Governo na Ribeira Brava

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, aproveitou a sua intervenção na sessão solene do 112.º aniversário do concelho, para anunciar um conjunto de investimentos nas quatro freguesias e para interpelar directamente o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sobre obras prometidas e ainda por concretizar. O evento decorre, esta tarde, na praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares.

Jorge Santos apresentou a coesão social, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável como os três pilares da sua acção política e garantiu que o município mantém "uma gestão financeira sólida e responsável", com um orçamento de cerca de 18 milhões de euros, contas equilibradas, endividamento reduzido e um prazo médio de pagamento a fornecedores de apenas um dia.

O presidente da Câmara anunciou um investimento na ordem dos 5 milhões de euros em novas intervenções nas quatro freguesias do concelho. Na Tabua, além da recentemente concluída obra do Caminho do Lugar da Serra, estão em curso trabalhos no Caminho dos Salões/Candelária e prevista a requalificação da praceta para o Verão. Na Serra de Água, o executivo avançará com o Caminho do Curral Jancão no próximo trimestre e prepara projectos como o corredor verde e a ciclovia. No Campanário, será concluído ainda este trimestre o Caminho do Tranqual, seguindo-se o novo arruamento da Pedra-Vigia, e estão em preparação a Estrada da Amoreira e o alargamento do cemitério. Quanto à freguesia da Ribeira Brava, Jorge Santos reconheceu os constrangimentos causados pelas obras na Rua dos Dragoeiros, com “redes obsoletas e enormes problemas", mas garantiu que a reabilitação chegará até à Ponte Vermelha. "Dentro de poucos meses, o centro urbano será outro", afirmou. Estão também previstos o novo Caminho das Fontes, a recuperação da Vereda da Vara e o Miradouro de São Sebastião, que "arrancará ainda este ano".

No plano social, o autarca destacou a atribuição de 345 bolsas de estudo, a comparticipação nas mensalidades de creches e pré-escolar e os vouchers escolares, num investimento total de cerca de 400 mil euros. Na cultura e associativismo, o município investiu cerca de 500 mil euros no apoio às instituições e tradições locais. Jorge Santos anunciou ainda um novo programa municipal de envelhecimento activo, que incluirá promoção de actividade física e terapêutica, apoio domiciliário e descentralização de serviços. O Cartão do Idoso foi já alargado ao Transporte Solidário Sénior. Na área da habitação, o município apoiou 8 famílias na recuperação das suas casas, tem 6 fogos financiados pelo PRR em fase de conclusão e prevê lançar a Carta Municipal de Habitação até Junho.

O momento mais reivindicativo do discurso foi a interpelação ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no sentido do cumprimento das promessas feitas. Depois de reconhecer os investimentos já realizados nas ribeiras, com muros de protecção e açudes, Jorge Santos pediu o cumprimento de compromissos assumidos com o concelho: o auditório por construir, a frente-mar por avançar, o nó do Campanário por executar e os travessões entre a Ponte Vermelha e a Meia Légua por dar continuidade. "Este concelho não lhe pede mais do que aquilo que lhe foi prometido", disse Jorge Santos, invocando a inscrição no portão da Câmara ‘Não é a casa que faz o dono, mas o dono que faz a casa’, isto para reforçar que "são compromissos assumidos, e são compromissos que contam".