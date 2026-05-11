Délcio Pina atinge os 100 jogos pelo Marítimo

O andebolista internacional por Cabo Verde Délcio Pina, atingiu os 100 jogos com a camisola do Marítimo da Madeira Andebol, SAD.

Com 34 anos o lateral esquerdo que esta época completa quatro temporadas ao serviço dos verde-rubros,veio para a Região representar o AC Madeira Andebol SAD, tendo sido já por duas ocasiões o melhor marcador do campeonato nacional.

Délcio Pina veio do Desportivo da Praia para Portugal em 2016 representar durante duas épocas o ABC de Braga, depois vestiu ainda a camisola do Maia antes de rumar a Espanha onde esteve duas épcoas, Logrono e Puente Gentil.

