Clube Naval do Funchal vence Taça de Portugal de Esperanças de Mar

As jovens "promessas do Clube Naval do Funchal (CNF) estiveram em grande plano no passado dia 1 de Maio, ao sagrarem-se vencedores coletivos da Taça de Portugal de Esperanças de Mar 2026", informa o clube, recordando que a competição decorreu na Baía do Funchal.

"A prova inseriu-se no âmbito do Madeira Ocean Challenge 2026, numa organização da Associação Regional de Canoagem da Madeira em parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem", continua, sendo que "o evento reuniu dezenas de jovens atletas dos escalões de iniciados, infantis e cadetes, competindo nas vertentes de SS1 e SUPC, provenientes de diversos clubes regionais e nacionais".

O Clube Naval do Funchal, salienta, "apresentou uma comitiva de 23 atletas da sua formação, que demonstraram o seu elevado nível técnico. O domínio navalista foi absoluto, com 14 atletas a alcançarem os três primeiros lugares das suas categorias, resultados que garantiram ao clube o primeiro lugar coletivo na classificação por equipas".

"No topo da tabela, com medalhas de ouro, ficaram os atletas Diana Fernandes (SS1 Iniciado Feminino), Juan Freitas (SS1 Infantil B Masculino), Joana Nascimento (SUPC Infantil Feminino) e Carlota Rodrigues (SUPC Cadetes Femininos)", frisa.

E destaca: "O clube somou ainda sete medalhas de prata por meio de Martim Camacho (SS1 Iniciado A), Martim Jesus Rodrigues (SS1 Iniciado B), Alice França (SS1 Iniciado Feminino), Diogo Guerreiro (SS1 Infantil A), Camila Quintanilha (SUPC Infantil Feminino), Ana Matias (SS1 Cadete Feminino) e Charlotte Andrade (SUPC Cadete Feminino)."

Por outro lado, "no terceiro degrau do pódio ficaram Pedro Rosário Mendes (SS1 Iniciado A), Sebastião Cruz (SS1 Infantil B) e Ivan Yuzik (SUPC Infantil Masculino)".

E, para além dos pódios, o CNF contou com prestações sólidas de todo o grupo, fundamentais para a vitória por equipas:

David Mantero (4º - SS1 Infantil A)

Afonso Freitas Silva (4º - SS1 Infantil B)

José Bernardo Freitas (5º - SS1 Infantil B)

Hamilton Santos (5º - SS1 Cadete Masc.)

Lara Gomes (6º - SS1 Cadete Fem.)

Leonardo Freitas (7º - SS1 Cadete Masc.)

Lucas Cordeiro Rodrigues (12º - SS1 Cadete Masc.)

Eduardo França (19º - SS1 Cadete Masc.)

Tomás Sousa (26º - SS1 Cadete Masc.)

"Estes resultados comprovam a excelente saúde da formação do Clube Naval do Funchal, na canoagem de mar em Portugal", conclui o CNF.