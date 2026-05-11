Benfica e Sporting na luta pela 'Champions'

O Benfica e o Sporting, empatados em pontos, continuam hoje a luta pelo segundo lugar da I Liga de futebol, enfrentando Sporting de Braga e Rio Ave, respetivamente, na 33.ª e penúltima jornada.

Depois de o FC Porto garantir a conquista do título, resta aos rivais de Lisboa a luta pelo segundo lugar, que garante, pelo menos, a presença na fase de apuramento da Liga dos Campeões.

O Benfica, com 76 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto com 57, e sabe que apenas tem de vencer os seus jogos para terminar em segundo, pois tem vantagem no confronto direto com os 'leões'.

Já o Sporting visita o terreno do já tranquilo Rio Ave e tem de vencer e esperar por um deslize dos 'encarnados', numa 33.ª jornada em que o Sporting de Braga pode assegurar o quarto posto, depois de ter falhado a presença na final da Liga Europa a meio da semana.

Outra das lutas destas jornadas finais é pelo quinto posto, que pode dar acesso às competições europeias, com o Famalicão, que visita o Estrela da Amadora, a somar 52 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, que recebe o Arouca.

Nesta ronda, a luta pelas provas europeias cruza-se com a luta pela manutenção, com o Estrela praticamente obrigado a pontuar perante o Famalicão. A formação da Amadora está no 15.º posto, com 28 pontos, mais dois do que o Casa Pia, 16.º e em lugar de play-off de manutenção, que tem deslocação difícil a Guimarães, e mais três do que o Tondela, 17.º e em posto de despromoção, que recebe o Moreirense.

Fora deste grupo, o Nacional, 14.º, com 31 pontos e que joga nos Açores frente ao Santa Clara, também ainda não assegurou matematicamente a manutenção, mas está muito perto de o fazer.

Ao todo são sete os jogos quem se disputam hoje, todos às 20:15, numa segunda-feira atípica e que pode já definir muitas das contas antes da última jornada.

Programa e resultados da 33.ª jornada da I Liga:

- Ontem, 10 Maio

AVS - FC Porto, 3-1

Alverca - Estoril Praia, 1-1

- Hoje, 11 Maio

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:15

Gil Vicente - Arouca, 20:15

Tondela - Moreirense, 20:15

Estrela da Amadora - Famalicão, 20:15

Rio Ave - Sporting, 20:15

Santa Clara - Nacional, 20:15

Benfica - Sporting de Braga, 20:15