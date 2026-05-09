Porto Moniz representado em missão de cooperação do projecto BioEcoTur

O presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz representou o município madeirense no II Seminário Transnacional do projecto Bioecotur, que termina hoje na ilha do Pico, nos Açores. Uma jornada de trabalho que reuniu municípios das ilhas da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

O projecto BioEcoTur promove a valorização da biodiversidade e das infra-estruturas verdes e azuis nos municípios participantes, aliando protecção ambiental, sustentabilidade e desenvolvimento turístico responsável.

Financiado pelo programa Interreg, o projecto aposta na cooperação entre territórios para criar soluções inovadoras de conservação da natureza, sensibilização ambiental e valorização do património natural, contribuindo para comunidades mais resilientes e sustentáveis.

De acordo com Olavo Câmara, "o caminho da sustentabilidade é o futuro das localidades, e a presença do Porto Moniz num seminário que reúne municípios das regiões ultraperiféricas é revelador da importância que a área ambiental tem para o nosso concelho".

Na primeira edição do projecto Ecotur, o Município de Porto Moniz, em parceria com o Clube Naval do Seixal, levou a cabo a cabo a recuperação de uma série de trilhos, nas serras do Fanal, adaptando-os à prática do BTT, criando assim o Centro de Cyclin’Portugal Porto Moniz, uma infra-estrutura com características únicas, na Região Autónoma da Madeira, com homologação internacional.

Já na segunda edição deste projecto financiado pelo Interreg, a autarquia teve como parceiro o Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, num projecto que permitiu criar um circuito de trail running, devidamente sinalizado e homologado, no Município de Porto Moniz.

Nesta, que já é a terceira edição do projeto Ecotur, a Câmara Municipal de Porto Moniz assegurou financiamento comunitário para desenvolver, no concelho, um projecto relacionado com infra-estruturas verdes e azuis.

Olavo Câmara reiterou ainda que os trabalhos levados a cabo na missão, que decorreu nos últimos dias, foi "muito produtiva" e disse que "muito em breve" começará a apresentar os seus resultados.