Campeões Regionais de Aquabike e Aquatlo definidos no Porto Moniz

Porto Moniz recebeu, no passado fim-de-semana, a última etapa do Campeonato Regional de Aquatlo, bem como a etapa única de Aquabike. A competição marcou o regresso desta vertente do triatlo à Região, ligando a prova de natação a uma exigente subida de bicicleta até à Santa do Porto Moniz.

No sábado, dia 2 de Maio, dezenas de triatletas participaram nesta prova, que ficou marcada por uma vitória memorável de Pedro Teles, atleta do Clube Desportivo Escola Santana. Após sair da natação fora dos primeiros lugares, o triatleta protagonizou uma recuperação impressionante no segmento de ciclismo, ultrapassando os adversários até cortar a meta em primeiro lugar e conquistar o título de Campeão Regional Individual de Aquabike 2026.

Na competição feminina, a vitória sorriu a Isabel Silva, da AD Galomar, que se destacou ao longo da prova. Os segundos lugares foram conquistados por Bruno Freitas, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, e Mafalda Viveiros, também da AD Galomar.

A completar o pódio e o Campeonato Regional estiveram Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, e Gabriela Silva, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, encerrando assim uma jornada desportiva marcada pela competitividade e pelo regresso de uma disciplina muito apreciada pelos atletas.

A competição permitiu ainda a participação de equipas de estafetas, onde participaram os triatletas da AD Galomar, Maria Freitas / Miguel Freitas.

Por clubes, conquistaram os títulos de Campeões Regionais de Clubes de Aquabike 2026 os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e as femininas da AD Galomar.

No domingo, dia 3 de Maio, foi a vez dos triatletas entrarem em acção no Aquatlo do Porto Moniz, uma prova que se estreou este ano e que veio substituir o tradicional Triatlo do Porto Moniz, devido a razões logísticas. Esta competição marcou também a última etapa do Campeonato Regional Individual de Aquatlo 2026, servindo para consagrar os campeões regionais nas diferentes categorias.

Os vencedores desta etapa foram a Filipa Jesus, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Pedro Prioste, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, sendo igualmente os Campeões Regional Individuais de Aquatlo 2026.

O segundo lugar da prova foram Rubina Lara, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Óscar Góis, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET. Em terceiro lugar da etapa foram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor Maria Luís e Nayan Duarte.

Em termos de Campeonato Regional Individual de Aquatlo 2026, os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Rubina Lara e Bruno Freitas somaram pontos e alcançaram o segundo lugar do campeonato. Sendo que em terceiro lugar ficaram Margarida Góis, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Óscar Góis, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET.

Como etapa única do Campeonato Regional de Clubes de Aquatlo 2026, o Porto Moniz consagrou os clubes campeões masculinos, Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e os femininos, Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No escalão de Juvenis, o Aquatlo do Porto Moniz marcou também o encerramento do Campeonato Regional Individual de Juvenis. Nesta etapa, venceram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Luana Nunes e Martim Andrade. No segundo lugar da prova ficaram Márcia Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana e Martim Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No que diz respeito ao Campeonato Regional, Laura Gomes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, conseguiram pontuação suficiente para conquistar o título regional. Os vice-campeões regionais juvenis são Luana Nunes e Martim Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e os terceiros lugares pertencem a Márcia Caldeira e Mateus Marques, do Clube Desportivo Escola Santana.

No escalão de Iniciados, os vencedores foram Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Iara Nunes e André Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, chegaram no segundo lugar. E a completar o pódio, a triatleta do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, Teresa Fernandes.

A terminar o evento, tivemos o escalão de Infantis, com os vencedores Stephanie Galeano, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Miguel Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Em segundo lugar, Mariana Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana e Renato Oliveira, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. No terceiro lugar ficou Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Por clubes jovens, subiram ao primeiro lugar do pódio, os triatletas masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.