Lyon de Paulo Fonseca empata fora com Fenerbahçe na primeira mão do play-off

Os franceses do Lyon, orientados pelo treinador português Paulo Fonseca, empataram hoje 1-1 no reduto dos turcos do Fenerbahçe, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

Em jogo muito equilibrado, os gauleses adiantaram-se na primeira parte, com um golo do avançado belga Lois Openda, ao cabecear um cruzamento da direita que ainda bateu nas costas de um defesa e assim complicou a missão do antigo guarda-redes benfiquista Ederson, aos 40 minutos.

O inglês Mason Greenwood, a passe do também ex-benfiquista Kerem Arturkoglu, igualou, aos 47 minutos, com remate ao canto superior esquerdo.

Enquanto o Lyon geria mais o resultado na etapa complementar, os turcos, que contaram com Nelson Semedo no 'onze' inicial, tentavam a reviravolta, porém foram os forasteiros quem dispôs da melhor oportunidade, quando, aos 80 minutos, Lois Openda atirou ao poste esquerdo.

A decisão da eliminatória vai acontecer em 26 de agosto, em Lyon.

Até chegar ao play-off, o Fenerbahçe afastou os polacos do Górnik Zabrze e os austríacos do Sturm Graz, enquanto o Lyon, que entrou somente na terceira pré-eliminatória, superou os checos do Sparta de Praga.

Nos outros jogos do dia, os croatas do Dinamo Zagreb e os noruegueses do Viking empataram 2-2 na capital da Croácia e, na Bulgária, o Levski e os gregos do AEK 'anularam-se'.