Sé do Funchal volta a realizar Procissão das Velas a 12 de Maio

A Igreja da Sé recebe, no próximo dia 12 de Maio, as celebrações em honra de Nossa Senhora de Fátima, numa iniciativa aberta à comunidade e deverá ser marcada pela fé e devoção.

A programação tem início às 20 horas com a celebração da missa, seguindo-se a tradicional Procissão das Velas e a oração do Terço, momentos que deverão reunir numerosos fiéis em homenagem à Virgem de Fátima.

A celebração destaca-se pelo ambiente de espiritualidade, união e tradição religiosa, convidando a população a participar neste momento de oração e partilha.