São Pedro promove tapetes florais

A Junta de freguesia de São Pedro, em articulação com outras instituições da freguesia, promoveu um evento tendo em vista a aprendizagem da realização de tapetes florais. O evento contou com formadores da Casa do Povo da Fajã da Ovelha, instituição com larga experiência na matéria.

No final e com a participação de vários habitantes de São Pedro, surgiu um pequeno tapete floral no pátio da Junta de Freguesia na Achada.

A iniciativa pretendeu também trazer a Festa da Flor à freguesia, podendo o tapete ser visitado por quem assim o desejar.

Manuel Filipe, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, destaca que a inciativa visa "enriquecer o cartaz da Festa da Flor e estendê-lo um pouco a toda a cidade do Funchal".