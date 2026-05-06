PSD Madeira assinala Dia Regional do Bombeiro com voto de saudação

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de saudação dirigido aos bombeiros da Região, por ocasião do Dia Regional do Bombeiro, assinalado a 4 de Maio.

Na iniciativa, os social-democratas destacam o papel “absolutamente central” desempenhado pelos bombeiros na vida colectiva, sublinhando a importância da sua intervenção diária na protecção de pessoas, bens e do meio ambiente. "Numa Região com características geográficas particularmente desafiantes, os bombeiros afirmam-se como uma presença constante de segurança, prontidão e confiança para a população", refere o comunicado enviado esta tarde às redacções.

Para o Grupo Parlamentar do PSD Madeira, esta homenagem representa um reconhecimento pela bravura, espírito de missão e dedicação demonstrados pelos profissionais e voluntários das corporações da Região.

Os deputados consideram ainda que os bombeiros constituem “um exemplo maior de entrega à comunidade”, defendendo que o seu contributo deve ser valorizado e dignificado de forma permanente.