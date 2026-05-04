Turista sofre queda na Vereda do Cais da Sardinha
Mulher estava numa zona de difícil acesso
Uma mulher, de 50 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu uma queda da própria altura, esta tarde, na Vereda do Cais da Sardinha (PR 8), no Caniçal. O incidente ocorreu numa zona de difícil acesso e, segundo o que foi possível aferir, a mulher estaria numa zona vedada.
Os Bombeiros Municipais de Machico, alertados pelas 14h15, mobilizaram cinco elementos que se deslocaram até à Quinta do Lorde, onde embarcaram juntamente com o SANAS até ao local.
A mulher apresentava queixas num dos membros inferiores, tendo sido assistida no local pelos elementos da corporação.
Foi, posteriormente, transportada até à Quinta do Lorde de onde seguiu em ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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