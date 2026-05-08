Nó de Água de Pena encerrado na próxima segunda-feira

A circulação do trânsito no ramo de saída 24 da Via Rápida para o nó de Água de Pena, no sentido Ribeira Brava - Machico, estará condicionada na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, devido à realização de trabalhos de pavimentação, informou a ViaL Litoral.

A interrupção do trânsito neste acesso está prevista para decorrer entre as 8 horas e as 20 horas.

Como alternativa ao encerramento deste ramo, a concessionária sugere aos condutores a utilização do nó anterior ou do nó seguinte da VR1. A Via Litoral ressalva que a execução destes trabalhos de melhoria do pavimento está dependente das condições atmosféricas favoráveis, podendo sofrer alterações caso a meteorologia não permita a intervenção.

Em comunicado, a empresa solicita a compreensão dos utentes pelos incómodos causados e reforça o apelo ao cumprimento da sinalização rodoviária temporária instalada no local para garantir a segurança de todos.