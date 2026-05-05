Professores e alunos da Grécia e Polónia acolhidos em mobilidade Erasmus+ na Madeira
Um grupo composto por professores e alunos provenientes da Grécia e da Polónia esteve na Madeira, entre os dias 27 de Abril e 1 de Maio, no âmbito de uma mobilidade do Projecto ERASMUS+ 'Eco-Citizens for a Sustainable Europe'. O objectivo passou por promover a cidadania ecológica e a sustentabilidade, valorizando igualmente a comunicação em língua inglesa enquanto língua de trabalho do projecto, que juntou escolas de três países.
A semana iniciou-se com a visita à escola Jaime Moniz e a participação nas actividades da Semana dos Clubes, "proporcionando o primeiro contacto com a comunidade educativa local". De acordo com nota à imprensa, ao longo do programa, os alunos tiveram oportunidade de explorar a biodiversidade da Madeira, através de visitas a jardins e caminhadas pelas levadas, bem como de participar numa aula de ioga, promovendo o bem-estar, o contacto com a natureza e estilos de vida saudáveis.
"O programa incluiu ainda visitas de norte a sul da ilha, permitindo aos participantes conhecer melhor o território madeirense, a sua gastronomia e o seu património natural e cultural. Destacam-se as visitas ao Museu da Baleia e ao Museu da Banana, espaços que serviram de ponto de partida para a reflexão sobre práticas ecológicas e sustentáveis, a proteção do meio ambiente e a valorização dos recursos naturais", indica.
Um dos momentos altos foi o passeio de catamarã, durante a qual professores e alunos tiveram a oportunidade de avistar uma baleia, reforçando o debate sobre a proteção dos oceanos e da vida marinha. Paralelamente, foram realizadas actividades no eTwinning, alinhadas com a temática do projecto.
"Esta mobilidade proporcionou aos alunos memórias inesquecíveis da ilha da Madeira, enquanto reforçou valores fundamentais como a entreajuda, o intercâmbio cultural, o respeito pela diversidade, a amizade e a cidadania europeia. O balanço final da semana foi extremamente positivo, destacando-se o enriquecimento pessoal e educativo de todos os participantes", termina o Liceu Jaime Moniz.