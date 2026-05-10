Dez alunos da Escola Horácio Bento de Gouveia vão a Espanha com programa Erasmus+

Dez alunos e dois professores da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, participam na próxima semana num projecto de acreditação internacional do programa Erasmus+, que decorrerá em Alcora, na Comunidade Valenciana, em Espanha.

Uma nota divulgada pela escola explica que o grupo madeirense terá oportunidade de participar em acções de formação destinadas aos alunos, em workshops com enfoque na educação ambiental e em práticas sustentáveis, bem como em actividades associadas às novas tecnologias, à fotografia e ao artesanato. Aliando vertentes educativas, culturais e sociais, conforme preconizado pelo programa Erasmus+, os participantes poderão ainda conhecer e vivenciar a cultura local, através de visitas organizadas ao Oceanogràfic, ao Planetário, ao Castelo do Papa Luna, ao centro da cidade de Alcora, bem como da participação num 'peddy paper' para reconhecimento do património histórico e cultural da cidade de Valência. Está também prevista a realização de um piquenique na zona costeira de Peñíscola.

Com a participação em projectos internacionais desta natureza, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia "reafirma o seu papel activo na promoção da cidadania europeia, proporciona experiências enriquecedoras e inesquecíveis aos seus participantes, fomenta aprendizagens em contextos extraescolares e reforça o processo de internacionalização da escola, bem como a projecção da região no espaço europeu".