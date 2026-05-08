Jardim colocava clube único como prioridade em 95

A notícia que fazia manchete na edição impressa do DIÁRIO de 8 de Maio de 1995 dava conta que "a criação de uma equipa capaz de lutar pelo título da I Divisão Nacional, em futebol, será uma das prioridades de um próximo governo PSD".

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recuamos 31 anos.

"Clube único é prioridade" pode ler-se no título principal da capa da edição número 49.253 do matutino madeirense.

Na página 2, o artigo assinado pelo jornalista Agostinho Silva revelava que "caso o PSD-Madeira volte a ganhar as eleições legislativas regionais, a formação do «clube único», que defenda o nome da Região no Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, será uma das prioridades do próximo governo".

"A ideia de um «clube único» já tem alguns anos, nunca passando de uma simples miragem, dada a irredutibilidade de posições dos principais clubes da Região - C. S. Marítimo, C. F. União e C. D. Nacional - , e que, em última análise, são os únicos visados na operação «clube único»", pode ler-se na notícia.

O objectivo do na altura presidente do Executivo Madeira, Alberto João Jardim, era dotar o clube único de condições para lutar pelo principal título nacional de futebol.

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