Intervenção na rede poderá provocar corte de água no Parque Empresarial da Cancela

A Madeira Parques Empresariais informa, através de um comunicado, que uma intervenção programada para amanhã na rede de abastecimento poderá provocar constrangimentos no fornecimento de água potável ao Parque Empresarial da Cancela, no concelho de Santa Cruz.

Segundo a entidade, os trabalhos integram uma operação de manutenção na rede de abastecimento, podendo ocorrer cortes temporários no fornecimento de água durante o decorrer da intervenção.

A MPE agradece a compreensão dos utilizadores e lamenta os eventuais transtornos que possam verificar-se na sequência desta operação.