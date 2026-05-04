Jimmy Silva continua invicto, esta temporada, após vencer a 2ª Taça da Madeira de Enduro – SOMEQ, que se realizou no passado sábado, dia 2 de Maio, em Machico, numa organização conjunta da Associação de Ciclismo da Madeira e do Ludens Clube de Machico.
Depois de um domínio histórico do Clube Caniço Riders – SOMEQ, na semana passada, na 2ª Taça de Portugal de Enduro, em Vouzela, os mesmos 3 protagonistas replicaram as posições na 2ª prova pontuável para a Taça da Madeira: Jimmy Silva venceu confortavelmente e continua invicto esta temporada, seguido de Matias Camacho e Francisco Ferreira.
Já Matias Camacho acumulou o 2º lugar absoluto à vitória na categoria de Sub-23, e Francisco Ferreira o 3º lugar absoluto com a vitória em Sub-19.
A prova principal feminina teve como vencedora Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders – SOMEQ), pertencente à categoria de Sub-19.
Resultados
Luís Rodrigues – Clube Caniço Riders – SOMEQ – E Master 50 Masc.
Ricardo Pinto - AD Galomar / FACCO - E Master 40 Masc.
Paulo Baptista - AD Galomar / FACCO - E Master 30 Masc.
Abel Carreiro - Ciclo Madeira Clube Desportivo – E Elite Masc.
Tomás Fernandes – Individual – Open Sub-17 Masc.
Roberto Freitas – Individual – Open Sub-23/Experts
Paulo Sousa - Ciclo Madeira Clube Desportivo – Master 60 Masc.
Nelio Freitas – Clube Caniço Riders – SOMEQ – Master 50 Masc.
Emanuel Alves – Clube Caniço Riders – SOMEQ – Master 40 Masc.
Ivo Faustino - AD Galomar / FACCO - Master 30 Masc.
Francisco Henriques – Clube Caniço Riders – SOMEQ – Sub-13 Masc.
João Faria – Clube Caniço Riders – SOMEQ – Sub-15 Masc.
Constança Fernandes – Clube Caniço Riders – SOMEQ – Sub-17 Fem.
João Nunes - AD Galomar / FACCO - Sub-17 Masc.
Coletivamente, o reflexo do domínio individual rendeu a vitória coletiva ao Clube Caniço Riders – SOMEQ, com a AD Galomar / FACCO em 2º lugar e o Ciclo Madeira Clube Desportivo em 3º.
Próxima prova regional das vertentes de gravity, está prevista para o dia 31 de maio, nas 4 Estradas (Santa Cruz), e será a 3ª Taça da Madeira de DHI – A Confeitaria.