Tribunal de Apelação da FPAK dá razão parcial a João Silva

O Tribunal de Apelação da FPAK deu razão ao piloto madeirense João Silva no apelo feito à recusa, por parte do Colégio de Comissários Desportivos (CCD), da reclamação no Rali do Marítimo - Município de Machico 2026, relativamente à alegada publicidade ao tabaco por parte de Miguel Nunes.

A razão é, no entanto, parcial, uma vez que o Tribunal remete para a direcção da FPAK a decisão de regular a publicidade ao tabaco, bem assim definir os limites da publicidade oculta ou dissimulada.

Esta decisão foi tornada pública hoje no portal da FPAK.