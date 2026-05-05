Carro despista-se na via rápida junto a Câmara de Lobos

Um veículo ligeiro despistou-se esta manhã na via rápida, na zona da saída de Câmara de Lobos, acabando por embater na vedação de protecção junto à via. De acordo com as primeiras informações, o acidente terá envolvido apenas uma viatura. O condutor terá perdido o controlo do carro por razões ainda por apurar, saindo da faixa de rodagem e colidindo com a estrutura lateral.

O impacto provocou danos significativos no automóvel e vedação, não sendo para já conhecida a extensão dos prejuízos nem a eventual existência de feridos.

O trânsito registou alguns constrangimentos no local, enquanto a situação era normalizada.

As autoridades deverão agora apurar as circunstâncias do despiste.