 DNOTICIAS.PT
País

Morreu militar paraquedista envolvido em queda em Tancos

None
Foto Shutterstock

Um dos militares paraquedistas envolvido numa queda durante uma ação de formação na terça feira, em Tancos, morreu hoje, anunciou o Exército.

"O Exército Português comunica, com profundo pesar, o falecimento do furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, distrito de Braga, que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa", lê-se numa nota enviada à imprensa.

O óbito do militar, que se encontrava em morte cerebral, foi declarado às 12:20.

O segundo militar, que se encontra internado no Hospital de Leiria, continua "estável e sob observação", disse à Lusa o porta-voz do Exército.

O acidente, que ocorreu na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, resultou de uma queda durante a execução de um salto de paraquedas.

As razões que levaram à queda ainda estão a ser apuradas, tendo o Exército determinado a abertura de um processo de averiguações.

No comunicado, o ramo salienta que "desde o primeiro momento, foram acionados e disponibilizados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico" e "lamenta profundamente este trágico desfecho", apresentando "as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas" do furriel Ismael José Silva Lamela.

0
 Comentários