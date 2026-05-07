Morreu militar paraquedista envolvido em queda em Tancos

Um dos militares paraquedistas envolvido numa queda durante uma ação de formação na terça feira, em Tancos, morreu hoje, anunciou o Exército.

"O Exército Português comunica, com profundo pesar, o falecimento do furriel Ismael José Silva Lamela, natural de Barcelos, distrito de Braga, que se encontrava internado no Hospital de São José, em Lisboa", lê-se numa nota enviada à imprensa.

O óbito do militar, que se encontrava em morte cerebral, foi declarado às 12:20.

O segundo militar, que se encontra internado no Hospital de Leiria, continua "estável e sob observação", disse à Lusa o porta-voz do Exército.

O acidente, que ocorreu na terça-feira de manhã, em Tancos, distrito de Santarém, resultou de uma queda durante a execução de um salto de paraquedas.

As razões que levaram à queda ainda estão a ser apuradas, tendo o Exército determinado a abertura de um processo de averiguações.

No comunicado, o ramo salienta que "desde o primeiro momento, foram acionados e disponibilizados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico" e "lamenta profundamente este trágico desfecho", apresentando "as mais sentidas condolências à família, amigos e camaradas" do furriel Ismael José Silva Lamela.