Macron destaca papel do novo PM iraquiano e pede investigação à morte de militar

O Presidente francês, Emmanuel Macron, falou com o novo primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, cuja missão considerou "decisiva para o futuro do Iraque, num contexto regional particularmente exigente".

Numa mensagem publicada hoje na rede social X, Macron defendeu que "um Iraque estável, soberano e plenamente ator do seu destino é essencial para a segurança do Médio Oriente, bem como da Europa".

O chefe de Estado francês disse ainda ter reiterado a vontade de ver rapidamente concluída a investigação ao ataque que matou o major Arnaud Frion e feriu vários militares franceses em 12 de março, no Iraque.

"Recordei também o meu desejo de ver rapidamente concluída a investigação sobre o ataque que custou a vida ao major Arnaud Frion e feriu vários dos seus camaradas de armas, em 12 de março", escreveu Macron.

O militar francês morreu num ataque com drone atribuído pelas autoridades francesas a uma milícia pró-iraniana, nos primeiros dias do conflito desencadeado contra o Irão pelos Estados Unidos e por Israel.

Arnaud Frion foi atingido juntamente com outros militares quando se encontrava numa base sob autoridade das forças curdas peshmerga, no âmbito de uma missão de formação ligada ao combate ao grupo Estado Islâmico.

Ali al-Zaidi foi designado primeiro-ministro em 27 de abril, depois de a nomeação de Nouri al-Maliki, antigo titular do cargo, ter sido abandonada sob pressão norte-americana.