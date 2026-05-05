Caso da esquadra do Rato com mais 16 mandados de detenção, para 15 PSP e um civil

As suspeitas de tortura e violações na esquadra do Rato, em Lisboa, levaram hoje à emissão de mandados de detenção de mais 15 polícias e um civil e a 30 buscas, domiciliárias e em esquadras, segundo informação oficial.

De acordo com informações prestadas pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foram "emitidos 15 mandados de detenção para elementos da PSP e um para um civil", mandados que segundo informação da polícia se encontram ainda em cumprimento.

Em curso estão também "14 buscas domiciliárias e 16 não domiciliárias, estas últimas em esquadras da PSP", segundo o comunicado divulgado.