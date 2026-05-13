Governo vai aprovar quinta-feira proposta de revisão da legislação laboral

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira a proposta de lei de revisão da legislação laboral que levará, depois, ao parlamento.

Luis Montenegro falava na tomada de posse do novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Gustavo Paulo Duarte, para o quadriénio 2026-2029, sucedendo a João Vieira Lopes que vai assumir a liderança do Conselho Geral desta organização.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo fez "um esforço enorme" em sede de concertação social para alcançar um acordo em matéria de legislação laboral e acusou a UGT de, neste processo, ter sido "intransigente e inflexível".

"O país tem de decidir se quer ficar no imobilismo de 'assim chega", ou se olhamos para a frente", desafiou, dizendo estar convencido que o país quererá "ir mais longe".