​Dirigente madeirense eleito para a Chefia Nacional da Associação dos Escoteiros de Portugal

No passado domingo, 10 de Maio, a Conferência Nacional da Associação dos Escoteiros de Portugal (assembleia geral nacional) elegeu a nova chefia nacional e, pela primeira vez, um madeirense integra a equipa. João Silva, de 25 anos, eleito Escoteiro-Chefe Nacional Adjunto, vai liderar o Departamento de Comunicação e Imagem, justamente a área da sua formação académica de base e profissional.

"Escoteiro desde os 8 anos, João Silva é hoje um dos mais fervorosos e empenhados dirigentes da Região da Madeira, onde presta o seu voluntariado no Grupo 101 - Santa Luzia como Escoteiro-Subchefe de Clã (jovens dos 17 aos 21 anos). Todo o seu percurso escotista tem sido pautado pelo envolvimento ativo com o Movimento, em particular com a AEP, sendo esta nova etapa muito natural. Para além do Grupo 101, simultaneamente, tem desempenhado funções de colaboração com a Chefia Regional da Madeira, com a Chefia Nacional, em diversas actividades, mesmo internacionais, e, até à eleição, era membro da mesma equipa que vai agora liderar", indica nota à imprensa.



E prossegue: "Conjuntamente com a sua equipa, João Silva propõe-se a comunicar com os jovens de forma atractiva e, desse modo, criando ligações, defendendo que "se o Escotismo transforma vidas, essa transformação tem que ser reconhecida socialmente"".

Diz ainda que "a AEP é a mais antiga associação escotista de Portugal e membro fundador da Organização Mundial do Movimento Escotista em 1922, conta com milhares de membros em todo o país, sendo, atualmente, a Região da Madeira uma das mais dinâmicas e que em breve abrirá um novo Grupo na Cidade do Caniço".

Para Hélder Jardim, Escoteiro-Chefe Regional, "esta eleição é um reconhecimento importante do trabalho que vem sendo feito na Madeira, sobretudo nos Grupos de Escoteiros, quer na formação de jovens quer na de dirigentes, e uma oportunidade de levar a identidade da região ao nível nacional".