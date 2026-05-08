Capitania prolonga aviso de vento forte até amanhã

Com a manutenção do estado do tempo instável, a Capitania do Porto do Funchal acaba de prolongar por mais algumas horas, o aviso de vento forte, que se estende também para o mar e mais precisamente para a orla costeira do Arquipélago da Madeira. O novo período estende-se até às 06h00 de amanhã, 9 de Maio.

Assim, a previsão do IPMA aponta para vento de Oeste/Sudoeste fresco a muito fresco (39 a 50 km/h), por vezes forte (51 a 61 km/h) entre o início da manhã e o final do dia; visibilidade moderada, por vezes fraca, tornando-se gradualmente boa a moderada a partir da manhã; ondulação na costa Norte terá Ondas Oeste/Noroste 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3,5 metros, e na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste terão 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros.

Assim, perante estas previsões, a Capitania mantém a recomendação "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", frisa e especifica.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;