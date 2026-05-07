Força Aérea transporta doente entre Lisboa e Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a manhã de ontem, uma missão de transporte aeromédico de longa distância para assegurar a deslocação de um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.

A operação decorreu entre o Aeroporto da Portela, em Lisboa, e a Madeira, tendo sido empenhado um avião Dassault Falcon 50, pertencente à Esquadra 504 – 'Linces'. Segundo a Força Aérea, a missão permitiu garantir o transporte do paciente em segurança e com o acompanhamento necessário durante todo o percurso aéreo.