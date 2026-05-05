Ministro antevê mais polícias detidos hoje no caso de alegada tortura em esquadra de Lisboa
As autoridades têm hoje em curso novas diligências de investigação no caso de alegada tortura de detidos na esquadra do Rato, em Lisboa, podendo vir a haver mais polícias detidos, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.
"Hoje estão a decorrer novas diligências e poderá haver novas detenções no final do dia de acordo com a prova que vier a ser carreada", revelou Luís Neves, à margem das comemorações do 18.º aniversário da Unidades Especial de Polícia (UEP) da PSP, em Belas, Sintra.
O governante precisou que os suspeitos visados são todos polícias que exercem atualmente funções e "que de alguma forma poderão ter interagido com o comportamento desviante" ocorrido em 2024 e 2025 na esquadra do Rato.